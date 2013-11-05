《中国报摘》--中国证券报11月5日

* 头版头条:

--首批试点民营银行有望明年初“落地”，记者获悉，相关各方已就民营银行试点的有关事宜达成一致，可能包括将给予民营银行有限业务牌照等，目前有关部门正在进一步研究和讨论试点方案，不排除进一步修改的可能。

* 其他:

--全国股份转让系统公司董事长杨晓嘉表示，将中小企业股份转让试点扩大到全国的条件已具备。

--银监会主席尚福林表示，未来信贷标准的设定要涵盖碳排放等环保类指标，要根据过剩产能行业和地区实际，合理上收授信审批权限，产能严重过剩行业新开工项目授信由总行统一审批。

--大商所鸡蛋期货8日将上市，大商所发布相关通知，交易品种为鲜鸡蛋，交易单位为5吨/手，最小变动价位为1元人民币/500千克，交割方式为实物交割。如按目前约每斤4.0元的价格、期货公司收取保证金10%估算，交易每手鸡蛋约需资金4,500元。

--国家能源局发文要求，在不出现弃光限电的情况下，2014年光伏发电的建设规模提高两成，达到12GW。其中，分布式光伏8GW，光伏电站4GW。

--部分大投行已在积极联系客户筹备发行优先股，银行和电力行业的大型国企有望率先发行优先股。据投行人士预计，这项工作有望在年底正式启动，优先股方案则预计在十八届三中全会前后出炉。

--长园集团 公告，接到控股股东长和投资通知，其于10月31日-11月1日减持了公司5%股份，未来12个月内仍有可能继续减持，减持后长和投资持股20.76%，仍为控股股东，公司实际控制人仍为李嘉诚家族。