《中国报摘》--中国证券报11月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--首批试点民营银行有望明年初“落地”，记者获悉，相关各方已就民营银行试点的有关事宜达成一致，可能包括将给予民营银行有限业务牌照等，目前有关部门正在进一步研究和讨论试点方案，不排除进一步修改的可能。
* 其他:
--全国股份转让系统公司董事长杨晓嘉表示，将中小企业股份转让试点扩大到全国的条件已具备。
--银监会主席尚福林表示，未来信贷标准的设定要涵盖碳排放等环保类指标，要根据过剩产能行业和地区实际，合理上收授信审批权限，产能严重过剩行业新开工项目授信由总行统一审批。
--大商所鸡蛋期货8日将上市，大商所发布相关通知，交易品种为鲜鸡蛋，交易单位为5吨/手，最小变动价位为1元人民币/500千克，交割方式为实物交割。如按目前约每斤4.0元的价格、期货公司收取保证金10%估算，交易每手鸡蛋约需资金4,500元。
--国家能源局发文要求，在不出现弃光限电的情况下，2014年光伏发电的建设规模提高两成，达到12GW。其中，分布式光伏8GW，光伏电站4GW。
--部分大投行已在积极联系客户筹备发行优先股，银行和电力行业的大型国企有望率先发行优先股。据投行人士预计，这项工作有望在年底正式启动，优先股方案则预计在十八届三中全会前后出炉。
--长园集团 公告，接到控股股东长和投资通知，其于10月31日-11月1日减持了公司5%股份，未来12个月内仍有可能继续减持，减持后长和投资持股20.76%，仍为控股股东，公司实际控制人仍为李嘉诚家族。
--江河创建 、朗姿股份 、东方雨虹 公告称，拟参与设立民营银行--首发银行，注册资本20亿元，江河创建为主发起人，拟认购35%股份，后两者则分别认购15%和10%；新华联 同日也公告确认参与发起民营银行。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。