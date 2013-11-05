澳新经济指标预测--11月5日-11月12日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 11月4日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月5日(二) 2145 新西兰HLFS失业率 第三季 6.3% 6.4% HLFS就业增长(较前季) +0.6% +0.4% HLFS就业参与率 68.1% 68.0% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0330 澳洲央行公布利率决定 11月 2.5% 2.5% 11月6日(三) 0030 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差4.5 逆差8.15 整体进口(较前月) -- +1.0% 整体出口(较前月) -- +3.0% 11月7日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 10月 增加1 增加0.91 全职就业人口(人) -- 增加5,000 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.7% 5.6% 11月8日(五) 暂无重要经济数据公布。 11月11日当周 11月11日(一) 0030 澳洲房屋融资(较前月) 9月 -- -3.9% 投资性房屋融资 -- 持平 11月12日(二) 0030 澳洲NAB企业状况指数 10月 -- 负4 企业信心指数 -- 12 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- 持平 11月12-13日 2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- -2.1% (完)