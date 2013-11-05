美国金融：SAC对冲基金涉嫌内幕交易被叫停

路透纽约11月4日 - 作为全球最成功的交易员之一，Steven A. Cohen的事业却戛然而止。他名下的SAC Capital Advisors (SAC)成为近几年来承认内幕交易罪名的最大华尔街公司，并要为此缴纳12亿美元罚款。

身为亿万富翁和知名现代艺术品收藏家，Cohen个人并没有遭到任何犯罪指控，并有可能在法庭批准对冲基金SAC的认罪协议后，以家庭办公室的形式继续管理他自己的约90亿美元资金。当局对家庭办公室的监管比较宽松。

SAC关闭咨询业务后，如果近期还想继续从事交易，将需引入一位独立合规监察员，这对Cohen来说是一个大变化。随着刑事调查的深入，SAC的咨询部门今年稍早开始向投资者返还数十亿美元资金。

检察官周一宣布SAC认罪以及对其的罚款，此外，SAC还与美国证券交易委员会(SEC)达成6.16亿美元的和解协议。

据和解协议显示，Cohen的基金将不再为外部投资者管理资金，这些投资者包括养老基金、捐赠基金和富裕人士。SAC雇员数曾一度超过900人，在全球三个洲都有办事处。

法律观察人士称，和解协议还要好几天甚至数周才会得到批准，这给予SAC Capital和检察官更多时间选择一位合规监察员。这也给予借钱给SAC并赚取数亿美元交易佣金的大型华尔街银行更多时间，去决定是否在Cohen将公司改制为家庭办公室之后继续与他保持业务往来，这些大银行包括高盛 和摩根大通 。

高盛和摩根大通人士没有立即就SAC Capital事宜置评。但业内消息人士称，只要监管当局允许，这些银行有可能继续与SAC做生意。(完)