美国金融：SAC对冲基金涉嫌内幕交易被叫停

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约11月4日 - 作为全球最成功的交易员之一，Steven A. Cohen的事业却戛然而止。他名下的SAC Capital Advisors (SAC)成为近几年来承认内幕交易罪名的最大华尔街公司，并要为此缴纳12亿美元罚款。
身为亿万富翁和知名现代艺术品收藏家，Cohen个人并没有遭到任何犯罪指控，并有可能在法庭批准对冲基金SAC的认罪协议后，以家庭办公室的形式继续管理他自己的约90亿美元资金。当局对家庭办公室的监管比较宽松。
SAC关闭咨询业务后，如果近期还想继续从事交易，将需引入一位独立合规监察员，这对Cohen来说是一个大变化。随着刑事调查的深入，SAC的咨询部门今年稍早开始向投资者返还数十亿美元资金。
检察官周一宣布SAC认罪以及对其的罚款，此外，SAC还与美国证券交易委员会(SEC)达成6.16亿美元的和解协议。
据和解协议显示，Cohen的基金将不再为外部投资者管理资金，这些投资者包括养老基金、捐赠基金和富裕人士。SAC雇员数曾一度超过900人，在全球三个洲都有办事处。
法律观察人士称，和解协议还要好几天甚至数周才会得到批准，这给予SAC Capital和检察官更多时间选择一位合规监察员。这也给予借钱给SAC并赚取数亿美元交易佣金的大型华尔街银行更多时间，去决定是否在Cohen将公司改制为家庭办公室之后继续与他保持业务往来，这些大银行包括高盛 和摩根大通 。
高盛和摩根大通人士没有立即就SAC Capital事宜置评。但业内消息人士称，只要监管当局允许，这些银行有可能继续与SAC做生意。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。