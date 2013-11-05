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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月5日

路透香港11月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较
.(1美元=7.751港元 )
    
    美国股市周一在清淡交投中收高，道琼工业指数 上涨23.57点或0.15%，报15,639.12点
因投资者不愿在标准普尔500指数逼近记录收盘高位之际做大的押注。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       201.290   -0.33      11632            15.602       0.53
 中国铝业                       9.320    3.10      41488             2.890       0.68
 中国移动                      52.320    0.31     102860            81.106       0.69
 中国人寿                      40.860    1.24      67041            21.114      -0.17
 中石油                       113.300   -0.12      34010             8.782      -0.09
 中石化                        82.570    1.42      25423             6.400       0.31
 汇丰控股                      56.510    2.35     301292            87.602       2.94
 中电信                        52.970    2.00      64437             4.106       1.88
 中国联通                      15.750    1.22     117191            12.208       0.56
 兖州煤业                      10.380   -0.57      44308             8.046       1.59
 华能国际                      42.190   -0.09       8672             8.175       0.07
 南方航空                      18.870    0.80       4040             2.925       1.22
 东方航空                      17.750    0.45       4880             1.376     -49.79
 中芯国际                       3.560   -0.56      73911             0.552       0.34
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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