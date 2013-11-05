《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月5日

路透香港11月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较 .(1美元=7.751港元 ) 美国股市周一在清淡交投中收高，道琼工业指数 上涨23.57点或0.15%，报15,639.12点 因投资者不愿在标准普尔500指数逼近记录收盘高位之际做大的押注。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 201.290 -0.33 11632 15.602 0.53 中国铝业 9.320 3.10 41488 2.890 0.68 中国移动 52.320 0.31 102860 81.106 0.69 中国人寿 40.860 1.24 67041 21.114 -0.17 中石油 113.300 -0.12 34010 8.782 -0.09 中石化 82.570 1.42 25423 6.400 0.31 汇丰控股 56.510 2.35 301292 87.602 2.94 中电信 52.970 2.00 64437 4.106 1.88 中国联通 15.750 1.22 117191 12.208 0.56 兖州煤业 10.380 -0.57 44308 8.046 1.59 华能国际 42.190 -0.09 8672 8.175 0.07 南方航空 18.870 0.80 4040 2.925 1.22 东方航空 17.750 0.45 4880 1.376 -49.79 中芯国际 3.560 -0.56 73911 0.552 0.34 (完) (整理 梁慧仪)