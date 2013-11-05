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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 08:37 BJT

日本热股：日产汽车下挫11%至七个月低点，因其下调全年净利预估

路透东京11月5日 - 日本日产汽车 周二早盘一度下挫11.6%至七个月低点850日圆，之前该公司下调其年度净利预估，因为新兴市场放缓及质量问题所累。

日产预计，2014年3月止财年净利料为3,550亿日圆(36.2亿美元)，低于先前预估的4,200亿日圆。 (完) (编译 侯向明； 审校 张涛)
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