瑞士金融：立法者收紧借贷管制，恐伤及瑞银和瑞信业务

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透苏黎世/伦敦11月4日 - 如果瑞士立法者继续推进对该国银行借贷实施更严厉管制的提案，瑞银集团(UBS) 和瑞士信贷 将被迫将资本增加到远超国际同业的水平。
瑞士立法者此举是为了促使该国银行将标准提高至全球水平之上，以避免2008年金融危机重现。该举措被银行家称为“瑞士方式”。
瑞士财长维德默-施龙普夫的发言人周一证实了她在一份报纸上的表态，即瑞士银行应该遵守6-10%的杠杆率，而非2018年起对全球银行生效的3%。
但是他表示尚未起草任何提案。瑞银和瑞信均拒绝置评。瑞银和瑞信是瑞士最大的两家银行和金融业支柱，占全国经济6%。
分析师和银行家周一警告称，如果瑞士最大银行不得不满足更高的杠杆率，可能被迫减少在债市等重要市场的参与，导致竞争上处于劣势。
截至收盘，瑞银和瑞信股价分别下跌5.27%和6.69%，表现逊于STOXX Europe 600银行股指数 。
“长期下去，类似这种举措可能会导致瑞士投行的FICC(固定收益、外汇和大宗商品)部门进一步缩水，尤其对瑞信而言，”摩根大通嘉诚分析师称。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。