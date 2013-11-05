瑞士金融：立法者收紧借贷管制，恐伤及瑞银和瑞信业务

路透苏黎世/伦敦11月4日 - 如果瑞士立法者继续推进对该国银行借贷实施更严厉管制的提案，瑞银集团(UBS) 和瑞士信贷 将被迫将资本增加到远超国际同业的水平。

瑞士立法者此举是为了促使该国银行将标准提高至全球水平之上，以避免2008年金融危机重现。该举措被银行家称为“瑞士方式”。

瑞士财长维德默-施龙普夫的发言人周一证实了她在一份报纸上的表态，即瑞士银行应该遵守6-10%的杠杆率，而非2018年起对全球银行生效的3%。

但是他表示尚未起草任何提案。瑞银和瑞信均拒绝置评。瑞银和瑞信是瑞士最大的两家银行和金融业支柱，占全国经济6%。

分析师和银行家周一警告称，如果瑞士最大银行不得不满足更高的杠杆率，可能被迫减少在债市等重要市场的参与，导致竞争上处于劣势。

截至收盘，瑞银和瑞信股价分别下跌5.27%和6.69%，表现逊于STOXX Europe 600银行股指数 。