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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 08:54 BJT

全球金市：金价窄幅交投，市场等待美国非农数据

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周一表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。

美国将在周五公布10月非农就业报告。美联储曾表示，必须劳动市场出现改善，才能缩减购债规模。

中国最大的黄金生产商周一表示，中国黄金消费今年料升至逾1,000吨，但该趋势无法维持，2014年起可能降至低于该水准。

瑞士表示，已对全球最大炼金商之一的Argor-Heraeus展开调查，因其涉嫌洗钱及参与战争犯行。(完)

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(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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