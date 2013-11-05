全球金市：金价窄幅交投，市场等待美国非农数据

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周一表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。
美国将在周五公布10月非农就业报告。美联储曾表示，必须劳动市场出现改善，才能缩减购债规模。
中国最大的黄金生产商周一表示，中国黄金消费今年料升至逾1,000吨，但该趋势无法维持，2014年起可能降至低于该水准。
瑞士表示，已对全球最大炼金商之一的Argor-Heraeus展开调查，因其涉嫌洗钱及参与战争犯行。(完)
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(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。