离岸人民币：国开行明日将在港启动发行不低于30亿元点心债--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月5日 - 两位消息人士周二透露，中国国家开发银行 将于周三在香港启动发行不低于30亿元人民币点心债，包括至少三个品种，其中两年期浮息债将创新采用离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为利率基准。
消息人士并透露，国开行此次点心债将发行至少两年期、五年期和10年期三个品种，30年期点心债则要视市场需求最终确定，其中两年期为浮息债，剩余品种则为固息债。
“今天下午公告、明天启动发行路演，两年期浮息债将跟前两日德国L-Bank创新方式一样用CNH HIBOR+浮动基点定价，其余品种采用固息。”一位银行消息人士称。
消息人士并表示，此次点心债发行的承销商有九家，分别是汇丰银行、渣打银行(香港)、巴克莱银行及六大中资机构：中国银行(香港)、农银国际、交通银行香港分行、建银国际、工银亚洲和工银国际。
路透暂未联系到国开行对此进行评论。
据汤森路透旗下IFR此前报导，德国L-Bank(Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg-Foerderbank)上周发行了一支以离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为指标的浮息债，此为6月底香港推出CNH HIBOR定盘价 以来首支浮息债。
国开行于2007年在香港首次发行人民币计价债券，发行规模人民币50亿元。去年7月，该行在香港发行了25亿元点心债，三年期和20年期的息率分别为2.95%和4.3%，募集资金用于偿还人民币贷款，以及用于运营资金和一般公司用途。(完) (记者 赵红梅/陈敏/李姗姗；审校 张喜良)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。