离岸人民币：国开行明日将在港启动发行不低于30亿元点心债--消息

路透香港11月5日 - 两位消息人士周二透露，中国国家开发银行 将于周三在香港启动发行不低于30亿元人民币点心债，包括至少三个品种，其中两年期浮息债将创新采用离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为利率基准。

消息人士并透露，国开行此次点心债将发行至少两年期、五年期和10年期三个品种，30年期点心债则要视市场需求最终确定，其中两年期为浮息债，剩余品种则为固息债。

“今天下午公告、明天启动发行路演，两年期浮息债将跟前两日德国L-Bank创新方式一样用CNH HIBOR+浮动基点定价，其余品种采用固息。”一位银行消息人士称。

消息人士并表示，此次点心债发行的承销商有九家，分别是汇丰银行、渣打银行(香港)、巴克莱银行及六大中资机构：中国银行(香港)、农银国际、交通银行香港分行、建银国际、工银亚洲和工银国际。

路透暂未联系到国开行对此进行评论。

据汤森路透旗下IFR此前报导，德国L-Bank(Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg-Foerderbank)上周发行了一支以离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为指标的浮息债，此为6月底香港推出CNH HIBOR定盘价 以来首支浮息债。