国际油市：美国原油期货徘徊在近四个月低点，因预期石油库存增加

0023GMT时，美国原油期货 上涨0.03美元，报94.65美元，此前曾跌至四个月低位94.06美元，结算价上涨0.01美元至94.62美元。布兰特原油期货 结算价涨0.32美元，报106.23美元。

在美国石油协会(API)及能源资料协会(EIA)公布一周原油库存报告前，针对六位分析师的调查结果显示，11月1日止当周美国商业原油库存平均增加180万桶。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周一表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。

12月布兰特原油期货价格周一盘中一度跌至1月合约 LCOc1-LCOc2之下，除合约到期日外，为6月以来首次出现期货溢价。

全球最大石油贸易商--维多公司的主管表示，如果利比亚等国恢复生产，且对伊朗的制裁放宽，油价每桶可能最多会下跌15美元。(完)

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