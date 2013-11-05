国际油市：美国原油期货徘徊在近四个月低点，因预期石油库存增加

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0023GMT时，美国原油期货 上涨0.03美元，报94.65美元，此前曾跌至四个月低位94.06美元，结算价上涨0.01美元至94.62美元。布兰特原油期货 结算价涨0.32美元，报106.23美元。
在美国石油协会(API)及能源资料协会(EIA)公布一周原油库存报告前，针对六位分析师的调查结果显示，11月1日止当周美国商业原油库存平均增加180万桶。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周一表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。
12月布兰特原油期货价格周一盘中一度跌至1月合约 LCOc1-LCOc2之下，除合约到期日外，为6月以来首次出现期货溢价。
全球最大石油贸易商--维多公司的主管表示，如果利比亚等国恢复生产，且对伊朗的制裁放宽，油价每桶可能最多会下跌15美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。