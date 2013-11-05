《中国报摘》--其他报纸重要消息11月5日

**上海证券报**

--记者了解到，由公安部起草、早已提交国务院审批的《全国居住证管理办法》年底前有望出台。

--记者获悉，云南省政府已于10月将云南省金控银行申报材料上报银监会审批。金控银行由云南省工商联与省民营企业家协会拟联合发起设立，将是云南省首家民营银行。

--在深圳提高二套房首付比例后，央行上海总部新闻信息处相关人士表示，此举应为地方性政策。而据一位接近央行广州分行的人士透露，央行广州分行也暂无相关文件下发，也暂未研究过此类相关政策举措。

--房企龙头万科 发布销售数据，1-10月，公司累计实现销售面积1,266.3万平方米，销售金额1,458.5亿元人民币，已超过了公司去年全年1,412.3亿元的销售额。

**证券时报**

--第114届广交会累计出口成交1,946.1亿元(折合316.9亿美元)，相较于今年4月的春季交易会，成交额环比下降达10.9%，而与去年同期的秋交会相比，成交小幅下降3%。

**21世纪经济报 道**

--北京住建委相关人士表示，上周五住建委召集了30多家因为涨价、预售许可尚未批复的房企代表开了座谈会，并传达了年底前涨价项目原则上一律不批的意见。

**金融时报**

--某商业银行相关部门负责人透露，本月大额可转让同业存单（NCD）便会推出，获得试点资格的商业银行数量为10家，据目前所知，试点行每日可发行四次同业存单，每次允许最少35家，最多不超过100家竞标机构参与竞买。每次竞买时间为一个小时。（完）