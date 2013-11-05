英国经济：10月零售销售增幅略高于9月，但低于预估--BRC

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦11月5日 - 英国零售业联盟(BRC)周二公布，英国10月零售销售增长情况略强于9月，但服装销售因天气温和而下降，从而抑制了整体增幅。
BRC表示，10月整体零售销售金额较上年同期增长2.6%，高于9月的2.4%，但远低于5-8月逾3%的平均增幅。
10月同店销售仅增长0.8%，高于9月的0.7%，但低于路透调查分析师预估的增长1.1%。
“10月对零售商来说又是一个困难的月份，提醒我们经济复苏是场缓慢的艰难跋涉，”主持该调查的毕马威会计师事务所的零售主管David McCorquodale称。
第三季国内生产总值(GDP)较上季成长0.8%，创逾三年来最快增速，但生活水平因薪资涨幅低于通胀率而持续下降。
David McCorquodale称，在薪资更快速上涨前，零售销售不太可能大幅上扬。
BRC称，10月零售销售增幅主要是由视频游戏、便携电子产品及居家用品带动的。但今年10月是100年来天气最温暖的10月之一，消费者推迟购买秋装，导致服装销售自3月以来首次下降。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。