英国经济：10月零售销售增幅略高于9月，但低于预估--BRC

路透伦敦11月5日 - 英国零售业联盟(BRC)周二公布，英国10月零售销售增长情况略强于9月，但服装销售因天气温和而下降，从而抑制了整体增幅。

BRC表示，10月整体零售销售金额较上年同期增长2.6%，高于9月的2.4%，但远低于5-8月逾3%的平均增幅。

10月同店销售仅增长0.8%，高于9月的0.7%，但低于路透调查分析师预估的增长1.1%。

“10月对零售商来说又是一个困难的月份，提醒我们经济复苏是场缓慢的艰难跋涉，”主持该调查的毕马威会计师事务所的零售主管David McCorquodale称。

第三季国内生产总值(GDP)较上季成长0.8%，创逾三年来最快增速，但生活水平因薪资涨幅低于通胀率而持续下降。

David McCorquodale称，在薪资更快速上涨前，零售销售不太可能大幅上扬。