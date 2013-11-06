《中国债券市场每日交易备忘》--11月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币五年期固息国债上午10:35-11:35招标，利率预测均值4.11% 大连国有资源投资7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，工行主承 建发股份 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农行和民生银行主承 江西电子集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 陕西延长石油集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和兴业银行主承 国电集团75亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和农行主承 江西稀有金属钨业控股集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和农行主承 陕西延长石油集团35亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和农行主承 浙江海天建设集团0.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，工行主承 浙江农资集团2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 浙江建设投资集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行主承 江阴临港新城开发建设公司6.5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，利率上限7.20% ============================================================================ 二、新债上市： 宁波富邦控股集团6亿元一年期短融041353072，票面利率6.98% 得润电子 0.1亿元一年期短融041358078，票面利率7.00% 国家电网100亿元一年期短融041354064，票面利率5.25% 财政部282.5亿元一年期固息国债130022，票面利率4.01% 农发行100亿元三年期固息债130429，票面利率4.99% 浙江省政府59亿元五年期固息地方债1352001，票面利率3.96% 浙江省政府59亿元七年期固息地方债1352002，票面利率4.17% 资阳水务投资18亿元七年期固息债1380325，票面利率7.40% 北京金利源国资10亿元七年期息债1380338，票面利率7.00% 湖北交通投资5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380339，票面利率5.98% 湖北交通投资25亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债1380340，票面利率6.18% 武汉地铁集团23亿元浮息(一周SHIBOR基准)可续期债(每五年)1380346，基本利差5.61% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行60亿元两年期固息增发债130333，中标收益率4.9883% 江门高新技术工业园9.5亿元七年期固息债1380350，票面利率7.39% 大连国际 3亿元一年期短融 平煤神马集团30亿元一年期短融 天津天纺投资控股4.5亿元一年期短融 徐工集团工程机械有限公司20亿元一年期短融 乌鲁木齐城投15亿元五年期中票 东方园林 5亿元三年期中票 华能集团40亿元一年期短融 盈峰投资集团1亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中信证券 40亿元三个月期短融1390063到期兑付，票面利率4.59% 中国海运(集团)总公司25亿元六个月期超短期融资券011330003到期兑付，票面利率3.8% 清华控股有限公司6亿元一年期短融041259062到期兑付，票面利率4.83% 国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债060228付息，基本利差0.47% 瓮福集团6亿元10年期固息债068044付息，票面利率4.15% 国开行239.2亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债080218付息，票面利率3.2% 临海基础设施公司10亿元七年期固息债0980153付息，票面利率7.98% 国开行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债100211付息，基本利差0.33% 贵阳公共住宅集团16亿元七年期固息债1280380付息，票面利率6.7% 浙江吉利控股集团15亿元三年期中票1282451付息，票面利率5.3% 浙江诸暨市中小企业3.2亿元两年期集合票据1283029付息，票面利率5.8% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时根 据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。央行提供数据显示，9月末常备借贷便利余额3,860亿元 人民币，比6月末下降300亿元。 --两位消息人士周二对路透表示，中国国家开发银行 CHDB.UL 本月下旬拟发行今年第一期铁路专项信贷资产支 持证券(ABS)，规模80亿元人民币，本期ABS仅设优先档一档。 11/8中国海关公布10月进出口贸易数据 (9月顺差152亿美元) 11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-1.3%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为3.1%) 10月固定资产投资(不含农户) (1-9月为20.2%) 10月社会消费品零售总额 (9月为13.3%) 10月工业增加值 (9月为10.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/李宏薇；审校 丁淑琴)