《中国债券市场每日交易备忘》--11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币五年期固息国债上午10:35-11:35招标，利率预测均值4.11% 大连国有资源投资7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，工行主承 建发股份 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农行和民生银行主承 江西电子集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 陕西延长石油集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和兴业银行主承 国电集团75亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和农行主承 江西稀有金属钨业控股集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和农行主承 陕西延长石油集团35亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和农行主承 浙江海天建设集团0.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，工行主承 浙江农资集团2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 浙江建设投资集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行主承 江阴临港新城开发建设公司6.5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，利率上限7.20% ============================================================================ 二、新债上市： 宁波富邦控股集团6亿元一年期短融041353072，票面利率6.98% 得润电子 0.1亿元一年期短融041358078，票面利率7.00% 国家电网100亿元一年期短融041354064，票面利率5.25% 财政部282.5亿元一年期固息国债130022，票面利率4.01% 农发行100亿元三年期固息债130429，票面利率4.99% 浙江省政府59亿元五年期固息地方债1352001，票面利率3.96% 浙江省政府59亿元七年期固息地方债1352002，票面利率4.17% 资阳水务投资18亿元七年期固息债1380325，票面利率7.40% 北京金利源国资10亿元七年期息债1380338，票面利率7.00% 湖北交通投资5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380339，票面利率5.98% 湖北交通投资25亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债1380340，票面利率6.18% 武汉地铁集团23亿元浮息(一周SHIBOR基准)可续期债(每五年)1380346，基本利差5.61% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行60亿元两年期固息增发债130333，中标收益率4.9883% 江门高新技术工业园9.5亿元七年期固息债1380350，票面利率7.39% 大连国际 3亿元一年期短融 平煤神马集团30亿元一年期短融 天津天纺投资控股4.5亿元一年期短融 徐工集团工程机械有限公司20亿元一年期短融 乌鲁木齐城投15亿元五年期中票 东方园林 5亿元三年期中票 华能集团40亿元一年期短融 盈峰投资集团1亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中信证券 40亿元三个月期短融1390063到期兑付，票面利率4.59% 中国海运(集团)总公司25亿元六个月期超短期融资券011330003到期兑付，票面利率3.8% 清华控股有限公司6亿元一年期短融041259062到期兑付，票面利率4.83% 国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债060228付息，基本利差0.47% 瓮福集团6亿元10年期固息债068044付息，票面利率4.15% 国开行239.2亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债080218付息，票面利率3.2% 临海基础设施公司10亿元七年期固息债0980153付息，票面利率7.98% 国开行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债100211付息，基本利差0.33% 贵阳公共住宅集团16亿元七年期固息债1280380付息，票面利率6.7% 浙江吉利控股集团15亿元三年期中票1282451付息，票面利率5.3% 浙江诸暨市中小企业3.2亿元两年期集合票据1283029付息，票面利率5.8% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时根 据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。央行提供数据显示，9月末常备借贷便利余额3,860亿元 人民币，比6月末下降300亿元。 --两位消息人士周二对路透表示，中国国家开发银行 CHDB.UL 本月下旬拟发行今年第一期铁路专项信贷资产支 持证券(ABS)，规模80亿元人民币，本期ABS仅设优先档一档。 11/8中国海关公布10月进出口贸易数据 (9月顺差152亿美元) 11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-1.3%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为3.1%) 10月固定资产投资(不含农户) (1-9月为20.2%) 10月社会消费品零售总额 (9月为13.3%) 10月工业增加值 (9月为10.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/李宏薇；审校 丁淑琴)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。