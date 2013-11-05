全球经济：10月全球制造业PMI升至29个月高位，因新订单激增--摩根大通

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦11月4日 - 周一公布的一份报告显示，全球制造业活动10月以逾两年来最快速度增长，因新订单激增，让工厂聘雇更多员工。
摩根大通全球制造业10月采购经理人指数(PMI)从9月的51.8升至52.1，连续11个月高于50的景气荣枯分水岭，且是2011年5月以来最高。
新订单追平8月所及的30个月高位；企业也以去年5月以来的最快速度增聘员工。
摩根大通称，PMI产出和新订单/库存比显示全球制造业产出有4%的年率化成长。
“在时序进入年末之际，应能维持增长势头，因几个重要工业国家的国内市场均正凝聚力道；而全球贸易趋势也仍有支撑，”摩根大通主管David Hensley称。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。