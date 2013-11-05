中国个股：ST超日以合作代工偿还欠款，海外电站出售最快下月实现

路透上海11月5日 - 处于经营困境的中国上海超日太阳能科技股份有限公司 正积极推动出售海外光伏电站、处置境内非核心资产来改善现金流，最新举措是其以合作代工生产的模式来偿还欠款。

ST超日周二公告显示，公司正在推进出售海外光伏电站，将希腊电站售予顺风光电 之交易预计最快12月完成转让，但该交易尚需国开行审批通过。公司的意大利和美国的电站项目正在重新寻找新的收购方。

公告指出，上海超日与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 签订两年的合作代工协议，超日方面提供厂房、设备、工艺等、天龙光电提供原辅材料及部分流动资金，双方共摊厂房和设备的折旧费，生产出的产品归天龙光电。天龙光电应承担的3,312万元人民币／年的折旧费来部分冲抵超日所欠的约1.15亿元款项。

ST超日称，采取代工模式,公司不需要在原材料方面垫付资金，又能够确保加工费的收回，亦能够确保先进生产能力稳定运营、保障就业。

目前超日公司上海本部的生产线已全面启动生产；洛阳和九江两家子公司的电池片生产线已全部启动或部分启动生产。

“公司积极采取行动，力争尽快消除退市风险，”公司方面表示。

ST超日的三季报已预告2013年亏损8.3-9.9亿元。公司此前已连续两年亏损，如果今年仍亏损，明年初公司年报公布之日起将暂停上市，若暂停上市后之后首个年报仍旧亏损，那ST超日将终止上市。超日债券已被暂停上市，若今年继续亏损，深交所将会决定公司债是否终止上市。