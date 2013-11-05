美国金融：数家期权交易所料将于11月15日推出推特股票期权合约

路透11月4日 - 美国数家期权交易所将于未来两周推出推特(Twitter) 股票期权合约，届时投资者将首次得以使用推特股票期权对冲仓位或进行投机。

国际证券交易所(ISE)周一率先表示，计划于11月15日在两处交易所启动推特股票的期权交易。

ISE周一在声明中称，期权上市日期将视推特首次公开招股(IPO)的完成情况而定。推特股票将在周四开始交易。