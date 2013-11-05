美国金融：数家期权交易所料将于11月15日推出推特股票期权合约

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透11月4日 - 美国数家期权交易所将于未来两周推出推特(Twitter) 股票期权合约，届时投资者将首次得以使用推特股票期权对冲仓位或进行投机。
国际证券交易所(ISE)周一率先表示，计划于11月15日在两处交易所启动推特股票的期权交易。
ISE周一在声明中称，期权上市日期将视推特首次公开招股(IPO)的完成情况而定。推特股票将在周四开始交易。
ISE表示，待获得期权清算公司(OCC)批准上市后，合约细节将在交易前确定。
通常而言，只要达到特定要求，美国其他期权交易所也会同时推出这些合约。(完)
(编译 朱晓军；审校 王翔琼/徐文焰)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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