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中国财经报道 | 2013年 11月 5日 星期二 10:14 BJT

美国金融：数家期权交易所料将于11月15日推出推特股票期权合约

路透11月4日 - 美国数家期权交易所将于未来两周推出推特(Twitter) 股票期权合约，届时投资者将首次得以使用推特股票期权对冲仓位或进行投机。

国际证券交易所(ISE)周一率先表示，计划于11月15日在两处交易所启动推特股票的期权交易。

ISE周一在声明中称，期权上市日期将视推特首次公开招股(IPO)的完成情况而定。推特股票将在周四开始交易。

ISE表示，待获得期权清算公司(OCC)批准上市后，合约细节将在交易前确定。

通常而言，只要达到特定要求，美国其他期权交易所也会同时推出这些合约。(完)

(编译 朱晓军；审校 王翔琼/徐文焰)
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