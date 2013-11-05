英国经济：央行可能在2015年下半年升息，不等到失业率降至7%--NIESR

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦11月4日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周二表示，英国央行可能在2015年下半年升息，不等到失业率触及7%门槛。英国央行曾表示，失业率降至该门槛后其将考虑收紧货币政策。
NIESR预计，英国失业率在2016年初以后才会降至7%以下，时间长于大多数投资者的预期，而略早于英国央行的预估。
NIESR在季度报告中称，即便如此，英国央行仍可能会在2015年升息，以防止英国经济过热。
“人们或许认为消费者支出增长和房价上涨，使超宽松政策变得没有必要，”NIESR主管Jonathan Portes告诉记者。
英国自2009年以来一直维持指标利率在纪录低点0.5%，以便在全球金融危机冲击之下支撑经济。
NIESR将英国明年的经济增长率预估上修至2%，较8月增长0.2个百分点，但仍不及多数分析师的预期乐观。
尽管近期迹象显示英国经济转好，但经济规模仍比2008年之前要小，凸显衰退对该国造成严重冲击，经济复苏速度缓慢。
NIESR警告，英国经济复苏仍依赖消费者支出，实际收入下滑意味着家庭存款遭受侵蚀。
NIESR表示，公共事业产品价格及其他家庭成本上升，意味着家庭实际收入在2014年可能不会得到改善。(完) (编译 王翔琼；审校 戴素萍)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。