英国经济：央行可能在2015年下半年升息，不等到失业率降至7%--NIESR

路透伦敦11月4日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周二表示，英国央行可能在2015年下半年升息，不等到失业率触及7%门槛。英国央行曾表示，失业率降至该门槛后其将考虑收紧货币政策。

NIESR预计，英国失业率在2016年初以后才会降至7%以下，时间长于大多数投资者的预期，而略早于英国央行的预估。

NIESR在季度报告中称，即便如此，英国央行仍可能会在2015年升息，以防止英国经济过热。

“人们或许认为消费者支出增长和房价上涨，使超宽松政策变得没有必要，”NIESR主管Jonathan Portes告诉记者。

英国自2009年以来一直维持指标利率在纪录低点0.5%，以便在全球金融危机冲击之下支撑经济。

NIESR将英国明年的经济增长率预估上修至2%，较8月增长0.2个百分点，但仍不及多数分析师的预期乐观。

尽管近期迹象显示英国经济转好，但经济规模仍比2008年之前要小，凸显衰退对该国造成严重冲击，经济复苏速度缓慢。

NIESR警告，英国经济复苏仍依赖消费者支出，实际收入下滑意味着家庭存款遭受侵蚀。