港报社评：地方政府债诚可虑 企业债更不容小觑--信报11月5日

中国审计署经过三个月对地方政府债务摸底调查，在官方公布结果前，《人民日报》昨天发表评论指风险可控。此外，清华大学公共政策研究所日前亦发表报告，估算地方债务总数高逾19万亿元(人民币．下同)，但认为整体也具偿债能力。地方政府债和企业债近年急增，对金融体系和经济转型构成的潜在破坏性风险，有必要及早防范和控制。 若地方债规模仅为20万亿元，并且调查报告已将所有隐性债务包含在内，以去年中央财政国债余额8.2万亿元加入计算，总债务约28万亿元，按去年GDP 52万亿元比较，债务总额占GDP比率为54%，表面看，处于60%的警戒线之下，相对安全。 可是地方政府债务偿付能力存在风险。目前偿付能力主要来自正常的财政收入和土地出让所得的收益。但基于经济发展和财政收入高速增长之势，在「国进民退」发展模式已难以为继下，已呈回落之象；虽则现阶段地方政府卖地收益仍然可观，但持续性存疑，使地方政府的偿付能力或会萎缩。 再从债务期限结构看，按照清华报告的资料，逾19万亿元的地方债务大部分属中短期负债。然而，去年政府总收入只有14.2万亿元，负债收入比率高达136%，加上不少地方政府基建投资多为「借短投长」融资，使期限错配风险显得相当险峻；而地方债务中，一半属银行贷款，对银行体系无疑也是一种潜在而巨大的金融风险。 从过去五年的变化看，中国企业负债占GDP比重，由95%增至去年125%，平均每年提高6%，增速急遽，债务规模结构复杂，风险的化解比地方债更为棘手，对中国经济转型和稳定发展，无疑是一个巨大的潜在风险来源，甚至比地方政府债务更值得警惕，须要及早防范和控制.(A02)