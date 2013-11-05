中港个股：中集集团新加坡子公司已收回近1亿美元巴西公司欠款

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月5日 - 据中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 周二公告称，其全资子公司中集来福士海洋工程（新加坡）公司近期已收回巴西Schahin集团的近1亿美元欠款。
公告称，中集来福士方面为Schahin集团方面建造两个深水半潜式石油钻井平台，并为后者垫资，钻井平台已于2010年和2011年交付。由于Schahin集团未能按期偿还船舶建造款和垫资款等欠款，中集来福士分别在美国和英国提起诉讼和仲裁，要求全额支付拖欠款项，而美国和英国仲裁机构要求巴西公司支付款项的裁决前期已分别下达。
截止周一，中集来福士已成功收回垫资款和利息等共7,427.43万美元；以及船舶建造款项及利息等2,106.21万美元。
中集集团称，“上述款项的回收预计将对本公司本年度财务状况产生正面影响。”
中集集团A股周二开盘报12.74元，涨0.05元或0.39%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。