中港个股：中集集团新加坡子公司已收回近1亿美元巴西公司欠款

路透上海11月5日 - 据中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 周二公告称，其全资子公司中集来福士海洋工程（新加坡）公司近期已收回巴西Schahin集团的近1亿美元欠款。

公告称，中集来福士方面为Schahin集团方面建造两个深水半潜式石油钻井平台，并为后者垫资，钻井平台已于2010年和2011年交付。由于Schahin集团未能按期偿还船舶建造款和垫资款等欠款，中集来福士分别在美国和英国提起诉讼和仲裁，要求全额支付拖欠款项，而美国和英国仲裁机构要求巴西公司支付款项的裁决前期已分别下达。

截止周一，中集来福士已成功收回垫资款和利息等共7,427.43万美元；以及船舶建造款项及利息等2,106.21万美元。

中集集团称，“上述款项的回收预计将对本公司本年度财务状况产生正面影响。”