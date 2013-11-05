港报社评：特权法代价不低，解困责在港府--经济日报11月5日

立法会明天表决是否以特权法，逼港府交免费电视发牌资料。惟此代价不轻，除损行政立法关系，更恐冲击中央与立会互信。港府对此困局要负最大责任，须更具体解画，莫再拖延。 免费电视发牌风波拖拉3周仍未平息，有泛民主派议员动议引用权力及特权法，逼港府交出行政会议讨论发牌的相关文件，明天的立会大会将表决。部分建制派议员亦倾向支持，令有关议案再多取几票就有望过关。 此因电视牌风波引发的社会运动，规模相对有限，惜港府没把握过去一个多星期相对平和的社会氛围，决断地提出更有力理据说服公众，错失赢回民心的良机。此不但向泛民提供弹药，建制派在众怒难犯下，亦不敢力撑政府，令港府在立会处于下风。 在民疑迟迟未解下，部分市民遂寄望藉特权法厘清争议，惟若真的引用特权法，其代价恐亦不低。一方面，恐损行政立法关系。若立会以特权法索取行会相关文件的先例一开，令人担心日后立会可动辄向行会索阅内部文件，冲击行会保密制。另一方面，恐冲击立会与中央互信。有亲北京舆论认为，立会用特权法向行会索文件，俨如立法机关凌驾行政机关，目的是要推翻基本法规定的行政主导体制，搞乱香港以「夺权」。 若要避免惹更大政治折腾，港府必须尽快提出更具体、更具说服力的说法，以释民疑。政治一天也嫌多，何况电视牌风波拆弹已一拖再拖，港府莫再心存侥幸，只图致力游说建制派否决议案，因只要公众仍心存重重疑虑，势成紧系港府的铅块，令其日后施政举步维艰。(A16)