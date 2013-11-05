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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 09:34 BJT

标题新闻：欧盟和美国将在11月11日就全球最大自由贸易协定TTIP举行第二回合谈判

备注：TTIP是跨大西洋贸易与伙伴投资协定的英文简写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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