港报社评：请用理据说服公众发牌说法不尽不实徒伤管治--明报11月5日

就增发免费电视牌照风波，若特首梁振英或政府不披露使人信服的理据，则即使上纲上线到政权保卫战的层面，但事态不公平、不公正、不公义的实质和疑虑，仍然困扰整体社会；特别是政改行将正式谘询，若梁振英政府坚持我行我素，不肯交代发牌理据，势必激发更多人与政府对抗，政改前景将更堪虞。 增发电视牌照这类具争议事项，政府有责任解释，申办机构有权知道落选原因，市民大衆也有知情权，但是政府无视港视和市民的权利。梁振英说政府不想打官司，他的态度却是只有司法覆核，政府才会在法庭交代决定理据，否则港视和市民都无缘得知。政府有必要解释行会的决定理据，而非任由揣测臆度满天飞。 政府处理具争议事态，固然有需要谨慎，但是发牌风波由传媒披露的文件资料和王维基的说法，显示行会的决定有值得商榷之处，政府坚持不交代，只会被解读为理亏，影响梁振英和政府的公信力。 今次发牌事件，偏离了鼓励自由市场竞争，促成进步，推动社会向前发展的原则。有商界人士认为，发牌决定有浓厚人治色彩，担心营商环境生态丕变，破坏香港经济赖以生存和发展的基石。 这次发牌事件，有两点亟待梁振英政府解释：（1）广播政策本来就发牌不设上限，结果是「3拣2」。顾问报告认为只可以容许4个免费电视台，若增发3个新牌，会有电视台难以经营，但政府理应就此谘询公衆，让公衆充分讨论才下决定。政府现在的做法有黑箱作业之嫌。（2）据王维基的说法，4份顾问报告就3个申请的评分，港视从未排第3，港视取态积极，反而其余两个申请机构未见有何动作，港视在这种情况下落选，政府却不交代理据，不但港视不服，市民也难以接受。 梁振英政府应该光明正大公开交代，拿出使人信服的理据，让此事告一段落。否则，继续横柴入灶，徒添市民反感，政府的管治将更加举步维艰.(A04)