港报社评：消费信心强热抢年宵档--星岛日报11月5日

维园年宵摊档竞投开了个好头，首日湿货摊位总成交价比去年高出两成，而位近糖街出口的熟食档王，更以五十四万元的破天荒高价成交，重拾「明星」丰采。 以全港最高价「明星」级年宵熟食档为例，两年前以破当时纪录的51万元，由号称「鱼蛋大王」的熟食商投得，偏偏遇上严寒阴雨，大减市民逛年宵兴致，当年亏蚀了20万元；到去年，虽然市民消费意欲旺盛，「鱼蛋大王」仅以逾30万元，就投得了这摊档；今年有新手加入竞投，成交价暴涨近80%。 「明星档摊」的成交价波幅比较大，虽然价钱最吸引人注意，论指标性反而不及实实在在要保本兼赚钱的小摊档。今次湿货档整体成交金额比去年大增20%，显示档贩相当看好来年春节市道。 本港失业率持续处于3.3%的低水平。雇主联合会建议明年加薪4%，鉴于零售、物业管理和建造业的前綫与基层流失率特别高，联会认为这些行业中，有部分要以较高的加薪幅度来挽留人手。年宵市场的消费主力，来自中层和基层市民，只要大家对自己的职业和收入前景乐观，消费意欲保持旺盛，摊档就不愁生意。 最新零售业数据显示，今年第三季的总销货量比上一季跌了6.5%，而九月份总销货金额比去年增长5.4%，增幅是十一个月以来最小。业界特别关注访港旅客的模式改变。 零售业两个主要收入来源是港人和内地来客的消费。短期来说，如果内地客消费增长放缓，影响零售业的表现，间接关系到从业员的薪酬和饭碗，可能打击港人的消费信心。中长綫而言，当局要留意构思中的粤港澳自由贸易区，当中涉及的免税进口措施，在具体安排上会否与本港的免税购物天堂构成直接竞争，从而作好因应准备.(A06)