港报社评：滙控业绩失利的启示--文汇报11月5日

滙控业绩逊预期，税前利润按季倒退19.6%至45.3亿美元，各项业务表现全面下滑，其中俗称「炒房」的环球银行及资本市场除税前利润按季倒退13.26%。一方面反映在美联储宣布即将退市之下，环球股汇债近期大幅波动，拖累滙控环球投资收益大幅减少；另一方面说明欧美经济复苏仍然缓慢，欧美经济疲弱令滙控业务失去增长动力。滙控应汲取金融海啸的教训，不应将盈利过度依赖高风险的投资业务，以免重蹈当日泡沫爆破的覆辙。同时，滙控应重新调整发展策略，加强本港等新兴市场的经营业务，为盈利寻找新的增长点。 滙控今年首季由于受惠于环球量宽，资产市场持续畅旺，令投资业务大幅增长。但随着美联储表示将会退市，市场担心热钱及低息一去不返，直接影响滙控业绩。 滙控过去一段时间盈利依靠「炒房」业务所带动，是导致业绩大起大落的主要原因。滙控为求提升盈利增加投资业务无可厚非，但从近两季的业绩可以看到，滙控从事的是相对高风险的投资。随着美国退市临近，滙控业绩应声急挫，说明退市对于金融机构投资业务所造成的冲击。 近几年滙控在北美和欧洲的业绩持续不振，反映欧洲和美国的复苏之路漫长，更说明滙控的三头马车业务布局有检讨的需要。虽然滙控多个业务都录得下降，但香港却是最赚钱的地区，季内税前利润达到20亿7200万美元，按年增长15.8%。可见受惠于内地经济的快速增长，香港作为联系中国内地及海外市场的重要金融窗口，对于滙控的经营业务和盈利增长的重要性正不断上升。滙控应增加香港等新兴市场的业务比重，不应该增聘更多人手，以便拓展增值业务，捕捉更多的盈利机会.(A04)