港报财经评论：现金若太多股票是较佳选择--信报11月5日

现金若太多股票是较佳选择/习广思

今年至今，标普500录得不俗升幅，近日见调整，那么11、12月还会上升吗？传统上，第四季市况不会太坏。彭博资讯做了一项统计，根据美股历史数据，股市在11-12月上升的机会高达82%，升幅中位数是6%。自2009年以来的4年，标普500在这两个月的升幅分别是7.6%、6.3%、0.4%、1%，今年又会如何？投资者不应该在第四季抛售，反而应在升浪中增持。中港股市近期焦点落在三中全会，早前全国政协主席俞正声放风是次改革力度空前，令市场充满着期望。

不过，市场毕竟憧憬、炒作多时，来到最后关头，却是观望居多。恒指昨天开市后由升转跌，午后窄幅上落，收报23,189点，下跌60点。全日成交额减至450亿港元，沽空比率9.3%。港股及A股成交均下跌，投资者看似按兵不动，但部分公司续见炒作政策消息，新能源股、环保股走势续强；中资金融股在季绩后，走势见改善，特别是内险股。中资新能源股长期受惠政策，但各公司有个别因素，顺风光电 成功收购尚德后，股价急升19%，带动光伏板块续强。

金风 自季绩后，走势持续强势，昨天A股披露《投资者关系活动记录表》显示，今年第三季度综合毛利率提高，H股股价涨10%。半新股中滔环保 受惠城镇污水处理规范政策，股价涨15%。国电科环 年中因业绩欠理想而急挫，目前待破250天线阻力。龙源 股价调整后回稳。这都反映这批政策受惠、强势股份，应趁低吸纳。

尽管大市胶着，但个别板块仍有表现，航运股炒作波罗的海指数，但欧美经济数据疲弱，类似炒作虚火居多。多只航运股走势疲弱，惟独中海发展 较值得留意。其次，油服股上周五急涨后，部分落后股回升，昆仑能源 、海隆 均有表现。值得留意的是，过去两年热炒的苹果概念股，或者手机设备生产商，舜宇光学 、瑞声 股价明显转弱，瑞声在季绩后更被空军狙击。有银士的烦恼是不知投资什么。如果阁下的投资组合有股票、债券、房产、艺术品，都没有问题，但若果阁下有很多现金，就可能甚为烦恼。(B03)

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欧罗遭蛊惑屠杀/苏子

市场大户昨天借助日本假期及亚洲市午饭时间的交投清淡市况，突然把欧罗兑美元从1.3492水平附近，于一分钟时间推低至1.346水平以下，成功触发大量止蚀沽盘入市。由于当时欧罗兑美元已经快速跌破9月25日的1.3458低位支持，使不少即市炒家不约而同犹疑会否以单边市形式，进一步下试下半年升幅的38.2%调整目标，不敢贸然入市博反弹，但汇价破位后仅跌至1.3439低位便已逐步收复跌幅；到昨天欧洲入市后，更已升回1.35心理关口以上。昨天欧罗兑美元在亚洲市的表现可说是极度蛊惑，因为除了杀止蚀盘外，相信不少待破位才入市追沽的汇市炒家，若在入市后没有见好即收的话，到昨天欧洲市已出现由赚变蚀的惨况。

留意昨晚及今天欧罗兑美元会否再度下试至主要由止蚀沽盘所造成的1.3439低位。若欧罗兑美元跌至1.346附近已可以再次回稳过来，不肯进一步跌至1.3439低位以下，并考验上述的38.2%调整目标的支持力，随后更有力升回上周五的1.359高位以上波动及收市，预料有甚高机会已完成调整，稍后或在目前市场一片看淡声中重拾升势。

留意市场大户下一个屠杀止蚀盘的目标有可能指向美元兑日圆。目前美元兑日圆在5月中旬开始营造一个大型三角形待变形态，目前市场估计较大机会向上突破，随后将朝着105方向迈进。由于三角形的顶部阻力目前与上月17日的99高位阻力相若，理论上一旦突破，定会触发不少止蚀买盘及跟进买盘入市，使汇价可以迅即升至9月20日的99.67高位以上。

不过，若然此突破只是昙花一现，即当触发止蚀买盘后便再次返回99关口以下波动的话，宜小心美元兑日圆稍后的真身是向下作出重大突破。毕竟目前市场甚为乐观，但已经位高势危的美股稍后一旦逆转，全面掉头下挫，日圆的避险功能迫使美元兑日圆破关而下的可能性将会增加。(B14)