港报财经评论：跟罗杰斯拣股，捧两板块--经济日报11月5日

跟罗杰斯拣股，捧两板块/林瑞芬

内地于本周六举行三中全会，股市屏息以待。恒指昨微跌0.26%，至23,189收市；大市成交额只有450亿港元。改革，无疑是今个三中全会的关键词。据新华社早前引述中央政治局常委俞正声表示，这一轮改革范围之广、力度之大，将是空前的，必将强有力地推动内地经济社会各领域的深刻变革。

看完这番话，对中国确有所期待，只是改革愈大，遇阻的压力也愈大，有改革的预期，但也要有修正的准备空间，从概念到实践，往往一番折腾。如美股无大上落，中、港股市今周或大部分时间续窄幅上落，以待改革的方向，是预期失望，还是预期加强，对A股未来一至两季均具有指导作用。内地股市今年是一个政经交错左右的上落年，2月春节前的一段升幅，是配合中央经济工作会议的落实，经济继续企稳，市场信心触底而成。春节后到4月，就是两会、政府换届时，市场在政局开始期感迷失。5-6月，经济受反腐抑制而软弱，又遇内地闹钱荒，股市一挫再挫。7-9月，经济企稳，企业利润改善之势又明显起来。

引述内地浙商证券统计全部A股上市公司2013年第3季业绩显示，2013年前3季度全部A股实现营业总收入同比增长10.27%；实现营业利润同比增长15.19%；实现净利润同比增长15.06%。整体来看，2013年前3季度A股业绩增速较2013年上半年有较大幅度的提高。从季绩来看，A股2013年第3季实现营业总收入67,130亿港元，同比增长11.67%；实现营业利润7,666亿港元，同比增长21.76%；实现净利润5,800亿港元，同比增长21.29%。

企业得益经济回稳，营业收入、营业利润和净利润均出现加速增长，在季绩前已提前在股市反映，故10月市况至今略回软，在观察十八届三中全会召开，改革红利的预期检视，又走入迷思政策消息。由此总结，三中全会之后，强化改革预期或是弱化改革预期，将致令年底前的走势重要因素。

在各种倒迫因素的作用之下，改革开弓没回头箭，中、外投资者还是有点寄望。如商品大王罗杰斯就在近日表示，继1988年、2005年及2008年下半年买入中国公司的股票后，最近几个月，又买了4、5只中国公司股票，范围是媒体资讯行业、铁路设备股，对环保、清洁能源、水处理等则表示非常看好。他还表示，会根据三中全会传递的政策资讯，进一步增持中国股票。港股来讲，跟着走，受制于23500阻力，不上不落，就最好还是坐定定等，冲涨追最多追贵些，但跌落，失守22700，可能有更大的回调空间。(B05)

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内险证券股，今季业绩俏/余少文

中港股市昨日又失方向，但总结H股季度业绩，1-3季都保持双位数增长，尤其保险、证券、电力等行业最强，料保险和证券股业绩强势可延续到第4季。中国内地股市昨日先高后低，国企指数则受制10,700点，全日只升7点，收报10,686点，成交额88亿港元，53%主板H股随大市上升；红筹指数跌16点或0.4%，收报4,520点，成交额36亿港元。

大市低成交量下偏软，当然可解读为股民观望稍后召开的三中全会，因为H股第3季业绩的披露差不多落幕，只余三数家公司未来一周才公布，焦点自然转移到三中全会。已公布第3季业绩的H股，虽然整体盈利只有3,937亿元人民币，按季微跌2%，但按年却升20%，连同首季和第2季同比分别增长10%和16%，即今年首3季都能保持双位数增长，扭转去年最多只有7%的季度增长的劣绩。

已公布季绩的H股，有11家第3季见红，比重约11%，盈利超过100亿元人民币则有10家，当中包括8家银行，只有中国石油 和中国石化 可以跻身“十大”。最赚钱依然是工、建、农、中四大行，第3季合计盈利2,091亿元人民币，占H股总体盈利约53%。至于银行业当然是最赚钱行业，第3季合计盈利2,586亿元人民币，占H股整体盈利66%，可以说内银股一直撑起H股业绩，但资料亦显示，内银股第3季盈利占H股整体盈利的比重，是近年最低，除了反映内银股盈利增长放缓，其他行业盈利见改善。

在剔除内银股后，H股第3季盈利同比增长40%，环比亦升5%。其实，刚公布的10月非制造业商务活动指数为56.3，是14个月高位，连同上周公布的制造业PMI升至18个月高位51.4，反映中国内地经济持续好转，是H股今年整体业绩表现不俗的原因之一。当中保险股第3季盈利达173亿元人民币，受惠去年基数偏低下，同比增长19.7倍，但环比跌16%；至于证券、电力及相关、水泥、石油化工等行业则同比和环比都录得增长，可说是表现最好的行业。

展望第4季业绩，对电力和石化等行业有保留，因为电力和石油化工行业在去年第4季已复苏，在基数较高下，今年第4季增长或会放缓，兼且电价和油价齐跌，会对今季业绩带来影响。相反，证券、水泥及保险等行业，去年第4季业绩只是刚复苏，在可比基数仍偏低下，第4季盈利高增长是值得憧憬，只是保险股和证券股跟中国内地A股表现挂鈎，只要A股如预期般在第4季走高，则中国人寿 、中国太保 、中信证券 、海通证券 等保险、证券股的业绩，有望继续双位数增长，今季有留意价值。(B03)