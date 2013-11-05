美国企业：克莱斯勒请美银美林与摩根大通同为IPO主承销商

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约11月4日 - 熟悉情况的消息人士称，汽车制造商克莱斯勒邀请美银美林 ，与摩根大通 一起作为该公司首次公开发行(IPO)的主承销商。
消息人士周一表示，克莱斯勒IPO将在12月定价。他不愿具名，因为该消息尚未公开。
克莱斯勒拒绝就此置评。该消息最先由华尔街日报报导。
克莱斯勒于9月底提交了IPO的相关文件，此前意大利汽车制造商菲亚特 未能与克莱斯勒第二大股东--与美国汽车工人联盟(UAW)有关的一家退休人员保健信托公司达成股权买断协议。菲亚特持有克莱斯勒的大部分股权。
克莱斯勒与菲亚特的执行长马尔基翁内上周表示，他正在“勤奋”工作，为2013年底前进行IPO作准备。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。