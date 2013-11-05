美国企业：克莱斯勒请美银美林与摩根大通同为IPO主承销商

路透纽约11月4日 - 熟悉情况的消息人士称，汽车制造商克莱斯勒邀请美银美林 ，与摩根大通 一起作为该公司首次公开发行(IPO)的主承销商。

消息人士周一表示，克莱斯勒IPO将在12月定价。他不愿具名，因为该消息尚未公开。

克莱斯勒拒绝就此置评。该消息最先由华尔街日报报导。

克莱斯勒于9月底提交了IPO的相关文件，此前意大利汽车制造商菲亚特 未能与克莱斯勒第二大股东--与美国汽车工人联盟(UAW)有关的一家退休人员保健信托公司达成股权买断协议。菲亚特持有克莱斯勒的大部分股权。