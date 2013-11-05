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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 09:51 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.5900获得强力支撑

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* 英镑/美元亚洲时段开盘上涨0.2%，受到建筑业PMI数据强劲以及美元疲软的支撑。

* 亚洲盘小幅上涨。连续六个交易日的盘中高位逐日下跌。

* 5日、10日和20日移动均线随波林格区间下降--趋势成形。

* 1.5900构成强劲支撑--若跌破此处将下探1.5708，该处为7-9月升势的38.2%回档位。

* 纽约盘低点1.5940和5日移动均线切入位1.5987分别为第一道支撑位和阻力位。

* 图表：(link.reuters.com/syq44v) (完)

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