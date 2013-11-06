《香港重要政经日程》--11月6日-11月14日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
==================今日重要政经消息==================
11月6日（周三）
-- 重庆银行 首日挂牌。
-- Mega Expo 首日挂牌。
-- 港交所 公布第三季业绩。
--14:30 高力国际亚洲资金流向记者会。
==================近期重要政经消息==================
11月7日（周四）
-- 亚洲物流及航运会议。
-- 公布10月份香港外汇储备资产。
-- 联想集团 公布半年业绩。
11月8日(周五)
-- 普华和顺集团公司 首日挂牌。
11月11日（周一）
-- 澳博控股 公布三季度业绩。
-- 俄铝 公布三季度业绩。
11月12日（周二）
-- 裕元集团 公布三季度业绩。
11月3日（周三）
-- 山东威高 公布三季度业绩。
-- 腾讯控股 公布三季度业绩。
*11月4日（周四）
-- 金管局公布10月份外汇基金境外资产。
-- 华润创业 公布三季度业绩。
-- 高鑫零售 公布三季度业绩。
--12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。