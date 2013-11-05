《港报快速浏览》--11月5日报摘,社评及财经评论****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. --------------------------------报纸摘要------------------------------------- 《香港报摘》－信报 《香港报摘》－经济日报 《香港报摘》－其他报纸重要消息 ----------------------------------社评-------------------------------------- 港报社评：滙控业绩失利的启示--文汇报 港报社评：消费信心强热抢年宵档--星岛日报 港报社评：请用理据说服公众发牌说法不尽不实徒伤管治--明报 港报社评：特权法代价不低，解困责在港府--经济日报 港报社评：地方政府债诚可虑 企业债更不容小觑--信报 ---------------------------------财经评论------------------------------------ 港报财经评论：跟罗杰斯拣股，捧两板块--经济日报11月5日 港报财经评论：现金若太多股票是较佳选择--信报11月5日 -----------------------------------其他-------------------------------------- 中国报摘 台湾报摘 如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路 透各地服务热线(Help Desk): 亚洲客户服务中心: 0800222090 北京客户服务中心: 108006110050