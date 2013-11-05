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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 09:49 BJT

****《港报快速浏览》--11月5日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：滙控业绩失利的启示--文汇报                                        
 港报社评：消费信心强热抢年宵档--星岛日报                                    
 港报社评：请用理据说服公众发牌说法不尽不实徒伤管治--明报                    
 港报社评：特权法代价不低，解困责在港府--经济日报                            
 港报社评：地方政府债诚可虑 企业债更不容小觑--信报                           
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：跟罗杰斯拣股，捧两板块--经济日报11月5日                       
 港报财经评论：现金若太多股票是较佳选择--信报11月5日                         
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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