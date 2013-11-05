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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 09:57 BJT

芝加哥期市：玉米期货连跌五日，接近三年低点

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 662.50 -0.25 -0.04% -0.79% 684.97 23

CBOT玉米 425.50 -0.75 -0.18% -0.41% 439.56 22

CBOT大豆 1257.25 0.75 +0.06% +0.46% 1274.18 34

CBOT稻米 $15.15 $0.00 +0.03% +0.53% $15.27 48

美国原油 $94.81 $0.19 +0.20% +0.21% $100.25 24

汇率

欧元/美元 $1.351 $0.000 -0.03% +0.18%

美元/澳元 0.950 -0.001 -0.06% +0.70%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 于春红)
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