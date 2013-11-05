更新版 1-中国公开市场：逆回购量缩价平，强化紧平衡预期以彰显“维稳”意图

* 逆回购操作延续，彰显“维稳”意图

* 短期流动性改善，逆回购操作顺势缩量

* 中标利率持平于4.1%，强化紧平衡预期

* 后期逆回购操作的可持续性仍需观察 (新增市场评论和背景)

路透上海11月5日 - 继上周重启逆回购之后，中国央行公开市场周二再延续逆回购操作，操作量较上周缩减近四成且中标利率持平，显示强化稳定资金面紧平衡的预期；但若随着财政性存款投放以及外汇占款继续回暖，亦不排除有停止逆回购操作的可能性。

今日银行间货币市场虽面临例行存款准备金上缴的干扰因素，但在央行逆回购注入流动性的支撑下，短期资金面继续向好改善，其中隔夜跟七天质押回购利率继续小幅回落近20bp。

中国人民银行公告称，今日公开市场进行80亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于上次操作的4.1%。

“还是维稳的紧平衡基调吧，”上海一银行交易员表示，“今天缴准，但感觉资金不缺啊，估计就是想稳定下吧”。

而对于逆回购操作利率，上海一券商分析师认为，4.1%的利率对货币市场指导意义未必很强，对实际资金利率的约束亦比较有限，主要目的还是稳定市场信号，且不给放松预期。

“但是会给银行一个预期，就是做事情不能做的太猛了，否则只能拿到价格昂贵的资金，”上述分析师称。

东莞银行金融市场部陈龙认为，预计本年度剩余时间的外汇占款增量和财政投放量较大，市场对于流动性宽松趋势有一个共同的看法，而央行在通胀上行压力渐起和防范化解金融风险等多重任务的限制下，有通过公开市场进一步传导出偏紧货币政策的需要。

中国国务院总理李克强在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告讲话中亦指出，就货币来说，我们的广义货币供应量M2的余额3月末超过了100万亿元，已经是GDP的两倍了。换句话说，就是“池子”里的货币已经很多了，再多发票子就有可能导致通货膨胀。

为缓和市场紧张情绪，上周央行公开市场逆回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期三年央票继续大比例续做，均显示央行态度仍谨慎。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 80

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 130

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