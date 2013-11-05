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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 10:01 BJT

台湾央行：外汇存底中人民币部位约70亿美元--报载

路透台北11月5日 - 台湾本地联合报周二引述台湾中央银行不具名官员表示，目前台湾外汇存底中，人民币部位约70亿美元，占外汇存底的约1.5-2.0%之间，且未来外汇存底将继续增持人民币。

台湾央行外汇局官员暂时未能回应路透查询。

台湾央行上日公布10月末外汇存底为4,156.01亿美元，较上月增加29.9亿美元，续创历史新高。

台湾央行总裁彭淮南10月初于立法院表示，台湾目前外汇存底已持有人民币，是基于实际的需要。 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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