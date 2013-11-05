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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 10:04 BJT

金属期市：伦铜微涨，受益于全球制造业回升

LME期镍 、期锌 、期铅 和期锡 周一全都触及二至三周最低位，美元当日创下逾一个月高位。

周一公布的一份报告显示，全球制造业活动10月以逾两年来最快速度增长，因新订单激增，让工厂聘雇更多员工。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周一表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。

美国9月一系列资本财定单下降幅度超过预期，表明美国企业在政府身处违约边缘之际，大幅削减投资计划。 (完)

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(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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