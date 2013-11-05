澳新汇市：澳元守住涨幅，聚焦稍后的央行会议结果

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“澳洲央行可能再次口头敲打(澳元)，但澳元的任何跌势可能都将短暂，”苏格兰皇家银行分析师Greg Gibbs称。
“鉴于近期澳洲和全球经济指标的表现，很难主张澳元应当走低，”他说，并指出澳元在周末前可能升至0.96-0.97美元。
图表也显示澳元有进一步上升空间，阻力位约在0.9577。
路透访问的23位分析师中，仅有八人预期澳洲央行会再次降息，其他人都相信2.5%将是当前利率周期的底部。金融市场也降低了对降息的预期，银行间利率期货<0#YIB:>市场走势表明，澳洲央行降息的可能性不超过三分之一。
澳元强势扶助新西兰元兑美元 获得温和买兴，报0.8288美元，高于周一低点0.8249。新西兰元上周曾触及0.8193的六周低位。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。