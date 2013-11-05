澳新汇市：澳元守住涨幅，聚焦稍后的央行会议结果

“澳洲央行可能再次口头敲打(澳元)，但澳元的任何跌势可能都将短暂，”苏格兰皇家银行分析师Greg Gibbs称。

“鉴于近期澳洲和全球经济指标的表现，很难主张澳元应当走低，”他说，并指出澳元在周末前可能升至0.96-0.97美元。

图表也显示澳元有进一步上升空间，阻力位约在0.9577。

路透访问的23位分析师中，仅有八人预期澳洲央行会再次降息，其他人都相信2.5%将是当前利率周期的底部。金融市场也降低了对降息的预期，银行间利率期货<0#YIB:>市场走势表明，澳洲央行降息的可能性不超过三分之一。

澳元强势扶助新西兰元兑美元 获得温和买兴，报0.8288美元，高于周一低点0.8249。新西兰元上周曾触及0.8193的六周低位。(完)

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