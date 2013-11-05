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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 15:09 BJT

更正-台股业绩：宏达电10月营收149.95亿台币，年减12.89%

(更正内文第一段，“9月”营收有误，请改为“10月”)

路透台北11月5日 - 台湾智慧型手机大厂宏达电 周二公布10月营收为149.95亿台币，较上年同期衰退12.89%。

宏达电今日股价跌停报140.5台币；大盘加权股价指数 则收低1.10%。(完) 参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为 www.htc.com/tw/investor/ 参看宏达电新闻,请点选 2498.TW-CMN (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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