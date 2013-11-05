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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 10:17 BJT

美国人事：财政部国际事务次长布雷纳德将于周五卸任

路透华盛顿11月4日 - 美国财政部官员表示，该部负责经济国际事务的次长布雷纳德(Lael Brainard)将于周五卸任。

今年51岁的布雷纳德自2010年以来担任财政部国际事务次长，在推动中国采取更灵活的汇率，以及敦促欧洲更积极地处理债务危机方面发挥了关键作用。

据悉，她有可能去美联储(FED)任职。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)
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