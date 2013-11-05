日本股市：日经持稳，日产下调全年获利预估后股价挫低

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京11月5日 - 日本股市日经指数周二持稳，农业设备制造商Kubota Corp 上调获利预估之后股价上涨，而日产汽车 却因下调全年获利预估而下挫。
权重股软银 也支撑日经指数 的表现，日经在上两个交易日下跌2.1%之后，今日早盘持稳在14,205.40点。
日产汽车股价重挫达11.6%，跌至七个月低位850日圆。是周二早上主办成交额第二大个股。
其他汽车股表现也落后，丰田汽车 下跌0.5%，本田汽车 下跌0.8%。
东证股价指数 下跌0.2%至1,180.78点。成交量为过去90日全日均量的40%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。