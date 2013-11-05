日本股市：日经持稳，日产下调全年获利预估后股价挫低

路透东京11月5日 - 日本股市日经指数周二持稳，农业设备制造商Kubota Corp 上调获利预估之后股价上涨，而日产汽车 却因下调全年获利预估而下挫。

权重股软银 也支撑日经指数 的表现，日经在上两个交易日下跌2.1%之后，今日早盘持稳在14,205.40点。

日产汽车股价重挫达11.6%，跌至七个月低位850日圆。是周二早上主办成交额第二大个股。

其他汽车股表现也落后，丰田汽车 下跌0.5%，本田汽车 下跌0.8%。