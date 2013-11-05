《分析》新兴亚洲市场自9月来的涨势或不会持续长久

**价值何在？**

在亚洲汇市赚钱的机会越来越小，这是另一个推动投资者保持观望的重要因素，甚至包括那些只寻求相对价值交易的投资者。

预期波动率指标仍然偏高，尤其是相对发达市场货币而言。三个月印尼卢比期权隐含波动率 超过9%，是5月水平的三倍。

三个月印度卢比波动率 为10%，较5月翻番，尽管在印度央行努力稳定卢比后，外国投资者转而看多印度汇市。

这些货币的远期市场同时也已崩跌，导致试图通过收益率(殖利率)曲线获利的投资者盈利减少。印尼卢比的三个月隐含远期收益率目前约为11%，是9月水平的三分之一。

同时，全球利率最终收紧的预期正抑制本币债券进一步上涨，令投资者陷入持久的股市、债市两难境地。

例如，印尼10年期公债收益率较5月涨250个基点。同期，菲律宾公债收益率涨60个基点，韩国公债收益率涨75个基点，而印度公债收益率升130个基点。

“让人不安的暗示在于，如果收益率在较长期内大幅下滑，我们将看到2014年全球经济成长恶化，”美银美林亚洲策略主管Claudio Piron表示。(完) (编译 王洋/石冠兰/朱晓军；审校 孙茉莉/王翔琼)