《分析》新兴亚洲市场自9月来的涨势或不会持续长久

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**价值何在？**
在亚洲汇市赚钱的机会越来越小，这是另一个推动投资者保持观望的重要因素，甚至包括那些只寻求相对价值交易的投资者。
预期波动率指标仍然偏高，尤其是相对发达市场货币而言。三个月印尼卢比期权隐含波动率 超过9%，是5月水平的三倍。
三个月印度卢比波动率 为10%，较5月翻番，尽管在印度央行努力稳定卢比后，外国投资者转而看多印度汇市。
这些货币的远期市场同时也已崩跌，导致试图通过收益率(殖利率)曲线获利的投资者盈利减少。印尼卢比的三个月隐含远期收益率目前约为11%，是9月水平的三分之一。
同时，全球利率最终收紧的预期正抑制本币债券进一步上涨，令投资者陷入持久的股市、债市两难境地。
例如，印尼10年期公债收益率较5月涨250个基点。同期，菲律宾公债收益率涨60个基点，韩国公债收益率涨75个基点，而印度公债收益率升130个基点。
“让人不安的暗示在于，如果收益率在较长期内大幅下滑，我们将看到2014年全球经济成长恶化，”美银美林亚洲策略主管Claudio Piron表示。(完) (编译 王洋/石冠兰/朱晓军；审校 孙茉莉/王翔琼)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。