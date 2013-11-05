中国行业：明年奢华品消费需求仍强劲，尤其化妆品和时装--报告

路透上海11月5日 - 最新发布的2014年中国奢华品报告指出，中国大陆地区消费者明年对奢华品的需求依然强劲，尤其是高级化妆品和时装；而香港地区消费者对奢华品各品类消费需求与投入呈现平稳状态。

该调研报告由全球知名市场研究集团益普索和全球最大独立公关公司之一的罗德公关周二联合发布，样本来自大陆和香港共1,800名有意购买奢侈品的消费者。中国大陆受访者平均家庭年收入在29万元人民币，香港地区受访者平均家庭年收入在97万港元。

报告指出，在未来12个月中，中国大陆消费者愿意在高级化妆品与时装品类增加投入，对腕表、皮具手袋、珠宝、鞋履与酒类的需求与2013年持平。而香港奢华品市场依旧充满挑战，香港消费者希望在购物时零售商可以提供更多的价值。

报告称，中国消费者海外消费偏好呈强劲趋势，他们会倾向在欧洲购买腕表与酒类，在香港地区购买珠宝、皮具手袋以及高级化妆品，只有那些需要试穿的商品，例如鞋子和衣服才倾向在国内购买。本地市场销售人员知识欠缺与不尽人意的客户服务，使得消费者首选海外购物，92%的中国消费者不满意品牌在本土市场的服务。

罗德公关中国董事总经理寿玉滢表示：“这个变化并不令人惊讶。随着市场的成熟，中国消费者开始了解与懂得更多奢华品的品类与知识，他们在寻找一种真正能够满足自己与日俱增的期待相匹配的品牌体验。”

她还指出，今年的大陆受访者有一个鲜明的变化，相当多消费者乐于购买大陆买不到的独特产品，这给那些大品牌奢侈品公司提出了新的考验。

报告称，在购买渠道的调研中，虽然品牌门店依然位列中国大陆与香港地区的首位，但两地的消费者对于奢华品网络购物的兴趣与信心增长值得关注。中国大陆36%与香港地区34%的受访者表示愿意通过网络购买奢华品。

信任是网络购物成功的关键因素之一，52%的中国大陆受访者表示朋友及社交媒体上的讨论是判断电子商务网站诚信与否的标准，而31%的香港地区受访会更信任来自第三方的专业认证。

咨询公司贝恩近期发布报告，全球奢侈品市场的增长引擎正从以中国为代表的东方转移至西方等地区，美国将取代中国成为推动销售增长的主力。去年下半年，中国经济减速及打击贪腐导致其奢侈品市场增速由2011年的30%骤降至去年的7%，预计今年增速仅2.5%。

中国奢侈品市场的减速，已波及全球相当多顶级奢侈品供应商的销售，例如历峰集团(Richemont) 、法国LVMH 和开云集团(Kering SA) 等。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)