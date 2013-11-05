台湾债市：五年公债殖利率盘初微幅走跌，暂随美债狭幅回落整理

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北11月5日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周二盘初殖利率微幅走跌。交易员认为，由于美国指标10年期公债殖利率周一结束连三日收高，稍有压抑台债空方追价意愿，料今日台债主流券殖利率回归既有区间整理。
交易员指出，早盘台债殖利率随美债稍有回落整理，但因美债殖利率拉回幅度不大，短线台债殖利率区间偏升气氛仍在，只是追空的交易商操作转趋观望，加以近期殖利率弹升，部分多单停损卖压亦出场观望，令早盘成交量略显清淡，料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.12-1.14%。
“美债(殖利率)要再上去，空方才会动，不然空方就会等待 。”一位券商交易员称。
台湾主计总处周二公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.64%，低于路透调查的升1.1%。 交易员认为，CPI年增率偏低大致符合市场预期，对台债没有实质影响。
美国公债价格周一温和上涨，收复最近的部分失地，收益率(殖利率)处于近期的区间之内。投资者等待本周稍晚公布的重要数据，以及美国财政部即将公布的发债计划。指标10年期公债价格 涨7/32，收益率报2.60%，上周五尾盘报2.62%。
观察市场最新动态：
* 美国指标10年债殖利率周二在亚洲早盘微跌
* 台债五年券102/11早盘随美债稍有拉回
* 美债殖利率回档幅度仍小，短线台债区间偏空气氛仍在
* 目前市场观望气氛增温，早盘成交量稍显清淡
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.12-1.14%
* 102/10：1.69-1.71%
本地时间10:10时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率跌0.50基点报1.1290%
* 102/10期10年公债殖利率跌0.25基点报1.1700%
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。