台湾债市：五年公债殖利率盘初微幅走跌，暂随美债狭幅回落整理

路透台北11月5日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周二盘初殖利率微幅走跌。交易员认为，由于美国指标10年期公债殖利率周一结束连三日收高，稍有压抑台债空方追价意愿，料今日台债主流券殖利率回归既有区间整理。

交易员指出，早盘台债殖利率随美债稍有回落整理，但因美债殖利率拉回幅度不大，短线台债殖利率区间偏升气氛仍在，只是追空的交易商操作转趋观望，加以近期殖利率弹升，部分多单停损卖压亦出场观望，令早盘成交量略显清淡，料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.12-1.14%。

“美债(殖利率)要再上去，空方才会动，不然空方就会等待 。”一位券商交易员称。

台湾主计总处周二公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.64%，低于路透调查的升1.1%。 交易员认为，CPI年增率偏低大致符合市场预期，对台债没有实质影响。

美国公债价格周一温和上涨，收复最近的部分失地，收益率(殖利率)处于近期的区间之内。投资者等待本周稍晚公布的重要数据，以及美国财政部即将公布的发债计划。指标10年期公债价格 涨7/32，收益率报2.60%，上周五尾盘报2.62%。

观察市场最新动态：

* 美国指标10年债殖利率周二在亚洲早盘微跌

* 台债五年券102/11早盘随美债稍有拉回

* 美债殖利率回档幅度仍小，短线台债区间偏空气氛仍在

* 目前市场观望气氛增温，早盘成交量稍显清淡

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.12-1.14%

* 102/10：1.69-1.71%

本地时间10:10时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率跌0.50基点报1.1290%

* 102/10期10年公债殖利率跌0.25基点报1.1700%

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