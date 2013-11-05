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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 10:23 BJT

台湾股市：盘中下滑，宏达电在发布第四季展望前下跌

路透台北11月5日 - 台湾股市周二盘中下跌0.5%，受到权重股智能型手机生产商宏达电 拖累，该公司料将于今日稍晚发布第四季展望。

开盘后一小时左右，加权股价指数 跌至8,314.75点，延续前日跌势。

宏达电下跌近3%。该公司近期刚公布第三季营收首度亏损，将召开投资者大会介绍第四季展望。

触摸面板制造商F-TPK(宸鸿) 跌3%。

半导体类指数 下滑0.7%，电子类指数 下跌0.4%。(完)
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