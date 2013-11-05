台湾汇市：台币盘初走升，外资汇入力道稍大

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北11月5日 - 台币兑美元 周二盘初走升，汇银人士称，虽然台股 下跌，但盘初外资汇入，推升台币走扬。
汇银人士表示，尽管韩元 盘初仅仅小升，但盘初外资汇入力道较日前明显，令台币升势较大，盘中突破29.4的整数关卡。
〞早上很明显，全部是外资在卖(美元)，〞一位民营银行汇银人士指出。
周一立法院委员赴中央银行听取简报，据一位不愿意具名的与会人士对路透转述，央行总裁彭淮南在立委参访时对与会人士表示，目前外币（美元）交易仍然处于供过于求（卖多于买）的现象，热钱持续流入。
但也有交易人士表示，盘初外资虽汇入，但量能并不大，而央行干预的力道也没有太强，先以静制动。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面始终变化不大，早盘美元/台币各天期折价幅度较上日差不多。美元/台币指标一个月期 报价约在29.358/29.372间，上日收盘在29.360。
本地时间10:17时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升1.05角报29.415。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.39-29.41，上交易日则落在29.41-29.42。
韩元兑美元 盘初以1,062.0开出，相较上日收盘在1,062.9。本地时间10:17报1,062.1/1,062.70。
全球汇市中，欧元兑美元周一从近七周低位回升，此前数据显示欧元区10月制造业活动加速，但对欧洲央行(ECB)可能很快减息的臆测限制了欧元的升幅。
交易员观察市场最新动态：
* 本地时间 ，台股 跌0.71%报8,290.654点
* 约10:15，台北外汇交易中心成交量约1.54亿台币
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.39-29.42
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
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