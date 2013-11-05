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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 10:28 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆跟随日经指数走低

0220 GMT -

* 美元兑日圆、欧元兑日圆和所有日圆交叉盘均跟随日股日经指数走低

* 日经指数目前跌0.32%，回吐早前的温和涨幅，有可能测试14,000点关口

* 日经指数周一低见14,126.41点，10月25日曾触及14,088.19的低点

* 日经指数目前在14,070.72-14,264.07的一目均衡云区内

* 若跌破云区，将下看14,000点关口(完)

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