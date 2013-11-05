《路透峰会》全球最大石油交易商维多的执行长预计油价有可能大跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**欧洲炼油业**
维多去年进军欧洲炼油业，Taylor称，未来该公司可能寻找新的机会；不过他表示炼制原油为油品的获利能力很低，因此这个行业必须得收缩。
“如大家所知，过去两三个月简直是场灾难...我认为未来三四年欧洲炼油业业务有很大部分可能得关闭。”
Taylor称，他预期欧洲最多会有100万桶/日，或当前产能约十分之一的量会停掉，尤其是地中海地区的老式炼油厂。
**燃气**
Taylor表示，除非油价大幅下挫，否则液化天然气(LNG)成为运输业主要燃料有着现实前景，因为美国及中国的大型制造商已在朝转而使用燃气发展。
“中国的污染问题严重，所以无论成本多高，其运输和发电将更多地转向使用燃气。”Taylor指出。
这个转型主要将减少煤炭用量，煤炭虽不及燃气清洁，但仍是世界上最主要的发电燃料。
目前以天然气为燃料来发电的利润较低，但美国页岩气探采已使当地燃气价格崩跌。美国到2015年料开始出口液化天然气，许多欧亚用户希望那将也有助于降低当地的价格。(完) (编译 于春红/张若琪 审校 杜明霞/石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。