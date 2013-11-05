《路透峰会》全球最大石油交易商维多的执行长预计油价有可能大跌

**欧洲炼油业**

维多去年进军欧洲炼油业，Taylor称，未来该公司可能寻找新的机会；不过他表示炼制原油为油品的获利能力很低，因此这个行业必须得收缩。

“如大家所知，过去两三个月简直是场灾难...我认为未来三四年欧洲炼油业业务有很大部分可能得关闭。”

Taylor称，他预期欧洲最多会有100万桶/日，或当前产能约十分之一的量会停掉，尤其是地中海地区的老式炼油厂。

**燃气**

Taylor表示，除非油价大幅下挫，否则液化天然气(LNG)成为运输业主要燃料有着现实前景，因为美国及中国的大型制造商已在朝转而使用燃气发展。

“中国的污染问题严重，所以无论成本多高，其运输和发电将更多地转向使用燃气。”Taylor指出。

这个转型主要将减少煤炭用量，煤炭虽不及燃气清洁，但仍是世界上最主要的发电燃料。