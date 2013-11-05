全球金属：高盛警告LME缩短提货队列的提案恐加剧价格波动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦11月4日 - 高盛 在研究报告中表示，伦敦金属交易所(LME)减少仓库提货排队等待时间的提案，可能加剧价格的波动并降低透明度，因会有更多的金属离开该交易所。
LME的金属仓储业务已受到监管和法律上的审查，外界对需要排队数月才能自其仓库中提货怨声连连。
仓库的客户表示，该系统提高了取得金属的成本或者溢价。铝金属尤其如此，即使全球市场处于供应过剩状态。
LME在7月时提出新的规定，从明年4月起变更交割系统。新规定要求一旦排队时间超过100天，将强迫仓库释出更多的库存。
LME上个月表示，已就该提案做出决定，稍后将公布细节。
高盛表示，溢价波动确实提高了使用LME来对冲实货价格的成本。
高盛表示，“显然，如果这些成本增加，以LME作为现货价格风险对冲工具的需求可能会下滑...但在管理这个基差(溢价)风险方面如果走向另一个极端，也可能会影响LME扮演的经济角色--透明度和流动性降低，且影响LME创造最初买家和最终卖家的能力。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。