台湾股市：收盘重挫1.1%至一个月低位，月中前或陷区间整理

路透台北11月5日 - 台湾股市 周二放量收跌1.1%至一个月低位，此前台股上行的技术线型遭到破坏，今日涌出退场观望的卖压。

分析师指出，本月中前个股季报的坏消息待厘清，食品油事件疑影响内需消费，本周台股或在季线及月线位置的8,200-8,400点附近整理。

台湾加权股价指数收盘跌1.1%至8,262.20点，前低为10月2日收报8,216.52点。今日台股成交初值 放大为911.87亿台币，上日为824.95亿。

台新投顾台股分析师黄文清表示，今日台股在亚洲股市中表现相对疲弱，主要是投资人对本月中前揭露的季报数字表现较为担心，目前台湾除一线厂商表现持稳外，二线厂商以降财报数字不佳，加上本月底主计总处可能再度下修台湾全年经济成长率，均不利股市信心。

〞这些不确定因素都要等待完全厘清，12月起就可望反应年底及明年的展望。〞黄文清说。

台新投顾预估台股大盘在季线位置8,189点附近可以展现适当支撑，月线8,380点附近则有短压。

台指期<0#TX:>走势和现货市场一致趋跌。台股电子类指数 今日终场下跌1.14%；因食品油疑虑打击消费信心的食品类指数 今日亦重挫1.92%。