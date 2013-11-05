台湾股市：收盘重挫1.1%至一个月低位，月中前或陷区间整理

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北11月5日 - 台湾股市 周二放量收跌1.1%至一个月低位，此前台股上行的技术线型遭到破坏，今日涌出退场观望的卖压。
分析师指出，本月中前个股季报的坏消息待厘清，食品油事件疑影响内需消费，本周台股或在季线及月线位置的8,200-8,400点附近整理。
台湾加权股价指数收盘跌1.1%至8,262.20点，前低为10月2日收报8,216.52点。今日台股成交初值 放大为911.87亿台币，上日为824.95亿。
台新投顾台股分析师黄文清表示，今日台股在亚洲股市中表现相对疲弱，主要是投资人对本月中前揭露的季报数字表现较为担心，目前台湾除一线厂商表现持稳外，二线厂商以降财报数字不佳，加上本月底主计总处可能再度下修台湾全年经济成长率，均不利股市信心。
〞这些不确定因素都要等待完全厘清，12月起就可望反应年底及明年的展望。〞黄文清说。
台新投顾预估台股大盘在季线位置8,189点附近可以展现适当支撑，月线8,380点附近则有短压。
台指期<0#TX:>走势和现货市场一致趋跌。台股电子类指数 今日终场下跌1.14%；因食品油疑虑打击消费信心的食品类指数 今日亦重挫1.92%。
IC设计族群联发科 因季报亮丽相对抗跌收低0.58%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。