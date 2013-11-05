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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 10:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆以外亚币大致持稳

0229 GMT

* 美元兑日圆以外亚币大致持稳，此前在海外时段走势迟滞

* 中国股市下跌抑制市场冒险意愿，日圆则走强

* 美元兑韩元继续守在1,060，美元兑台币报29.40

* 美元兑坡元迄今的波动区间幅度只有10个点子，仍未突破昨日的交投区间

* 马来西亚今日逢公众假期休市

* 美元兑泰铢位于31.30上方，市场在等待泰国股市开盘，昨日泰股收跌2.8%

* 中国沪综指现跌0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%(完)

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