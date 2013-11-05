版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 10:51 BJT

韩国汇市：韩元兑美元持平，投资人因美联储及股市疲弱而退场观望

交易员说，韩元上行空间似乎有限，因为当地股市走低，且外资抽离部分资金。

“隔夜美元走软，但据称有离岸投资者买入美元兑韩元，这意味着美元兑韩元下跌空间不大，”当地一家银行的一名交易员说，其并指出市场活动仍然低迷。

韩国股市综合股价指数 下跌0.3%，报2,018.33点。

12月三年期公债期货 持平在105.86。

0215GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,062.4 1,062.9

日圆/韩元 10.8090/186 10.7736

韩国公债期货 * 105.86 105.86

韩国综合股价指数(KOSPI) 2,018.33 2,025.17

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/侯向明； 审校 于春红/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐