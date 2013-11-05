版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--11月6日****

路透11月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
         
    11月6日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
    0030     澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                   9月       逆差4.5   逆差8.15
                           整体进口(较前月)                                --       +1.0%
                           整体出口(较前月)                                --       +3.0%
    0800     英国Halifax房价指数(较前月)                     10月         +0.9%     +0.3%
             英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    +7.0%     +6.2%
    0843     意大利Markit/ADACI服务业PMI                     10月         51.2       52.7
    0848     法国Markit服务业PMI                             10月         50.2       50.2
             法国Markit综合PMI                                             --        50.1
    0853     德国Markit综合PMI                               10月          --        53.2
             德国Markit服务业PMI                                          52.3       52.3
    0858     欧元区Markit服务业PMI                           10月         50.9       50.9
             欧元区Markit综合PMI                                          51.5       51.5
    0930     英国工业生产(较前月)                             9月        +0.5%      -1.1%
                       (较上年同期)                                      +1.8%      -1.5%
                 制造业产出(较前月)                           9月        +1.1%      -1.2%
                         (较上年同期)                                    +0.7%      -0.2%
    1000     欧元区零售销售(较前月)                           9月        -0.4%      +0.7%
                          (较上年同期)                                   +0.7%      -0.3%
    1100     德国工业订单(较前月)                             9月        +0.5%      -0.3%
    1200     美国抵押贷款市场指数                      11月1日当周         --       483.7
                       再融资指数                                          --     2,211.3
    1230     美国Challenger企业裁员计划(人)                  10月          --      40,289
    1330     加拿大建筑许可                                   9月        +6.0%     -21.2%
    1500     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                   10月          --        59.4
    1500     美国领先指标                                     9月        +0.6%      +0.7%       
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周          --   买超10,366
                外资投资日本股票(亿日圆)                                   --      卖超80   

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    11月5日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段       现值     预估值 
    0001     英国零售业联盟(BRC)零售销售                      10月        +0.8%     +1.1%
    0330     澳洲央行公布利率决定                             11月         2.5%      2.5%       
 
    0815     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                  10月        -0.1%     +0.1% 
                                (较上年同期)                              -0.3%     -0.2%
    1000     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                 9月        +0.1%     +0.2% 
                                  (较上年同期)                            -0.9%     -0.7% 
    1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             11月2日当周      -0.6%       -- 
    1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           11月2日当周      +3.8%       -- 
    1500     美国IBD消费者信心指数                            11月         41.4       -- 
    1500     美国ISM非制造业指数                              10月         55.4      54.0
                 ISM非制造业企业活动指数                      10月         59.7      55.1
                 ISM非制造业雇佣指数                          10月         56.2       -- 
                 ISM非制造业新订单指数                        10月         56.8       -- 
                 ISM非制造业价格指数                          10月         56.1       --        
 
    2145     新西兰HLFS失业率                               第三季         6.2%      6.3%
                   HLFS就业增长(较前季)                                   +1.2%     +0.5%
                   HLFS就业参与率                                         68.6%     68.1% 
    2145     新西兰劳工成本指数(较前季)                     第三季        +0.4%     +0.5%
                          (较上年同期)                                    +1.6%     +1.7%
    
        
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月联邦预算                            待定
    * 美国9月房屋开工率                          待定
    * 美国9月建筑支出                            待定
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐