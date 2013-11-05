主要国家经济指标预测--11月6日****

路透11月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差4.5 逆差8.15 整体进口(较前月) -- +1.0% 整体出口(较前月) -- +3.0% 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.9% +0.3% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.0% +6.2% 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 51.2 52.7 0848 法国Markit服务业PMI 10月 50.2 50.2 法国Markit综合PMI -- 50.1 0853 德国Markit综合PMI 10月 -- 53.2 德国Markit服务业PMI 52.3 52.3 0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 50.9 50.9 欧元区Markit综合PMI 51.5 51.5 0930 英国工业生产(较前月) 9月 +0.5% -1.1% (较上年同期) +1.8% -1.5% 制造业产出(较前月) 9月 +1.1% -1.2% (较上年同期) +0.7% -0.2% 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.4% +0.7% (较上年同期) +0.7% -0.3% 1100 德国工业订单(较前月) 9月 +0.5% -0.3% 1200 美国抵押贷款市场指数 11月1日当周 -- 483.7 再融资指数 -- 2,211.3 1230 美国Challenger企业裁员计划(人) 10月 -- 40,289 1330 加拿大建筑许可 9月 +6.0% -21.2% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 59.4 1500 美国领先指标 9月 +0.6% +0.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,366 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超80 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售 10月 +0.8% +1.1% 0330 澳洲央行公布利率决定 11月 2.5% 2.5% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.1% (较上年同期) -0.3% -0.2% 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -0.9% -0.7% 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月2日当周 -0.6% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月2日当周 +3.8% -- 1500 美国IBD消费者信心指数 11月 41.4 -- 1500 美国ISM非制造业指数 10月 55.4 54.0 ISM非制造业企业活动指数 10月 59.7 55.1 ISM非制造业雇佣指数 10月 56.2 -- ISM非制造业新订单指数 10月 56.8 -- ISM非制造业价格指数 10月 56.1 -- 2145 新西兰HLFS失业率 第三季 6.2% 6.3% HLFS就业增长(较前季) +1.2% +0.5% HLFS就业参与率 68.6% 68.1% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第三季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.6% +1.7% **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月联邦预算 待定 * 美国9月房屋开工率 待定 * 美国9月建筑支出 待定