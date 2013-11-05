台湾债市：RP利率向区间低档进一步靠拢，公司债下调机会较高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北11月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平低位。证券资金调度人士指出，旬初整体市场资金情势宽松，今日公债及公司债RP成交利率皆多在区间低位徘徊。
证券RP交易人士指出， 旬初银行端及投信端资金水位充裕，资金去化压力增高，近期公债及公司债RP利率料将持稳区间低位，交易商不排除持续微幅向下测试，其中公司债RP利率的议价空间较大。
“公司债RP券源较少，有投信提早框周五交割的公司债。”一位证券RP交易人士说。
本周主要的公司债交割因子包括周三远东商银 金融债40亿台币交割、周五台塑 公司债85亿台币交割。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，与上日大致相同，但在0.58%及0.68%的成交较上日更集中。
今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。