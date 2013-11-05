台湾债市：RP利率向区间低档进一步靠拢，公司债下调机会较高

路透台北11月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平低位。证券资金调度人士指出，旬初整体市场资金情势宽松，今日公债及公司债RP成交利率皆多在区间低位徘徊。

证券RP交易人士指出， 旬初银行端及投信端资金水位充裕，资金去化压力增高，近期公债及公司债RP利率料将持稳区间低位，交易商不排除持续微幅向下测试，其中公司债RP利率的议价空间较大。

“公司债RP券源较少，有投信提早框周五交割的公司债。”一位证券RP交易人士说。

本周主要的公司债交割因子包括周三远东商银 金融债40亿台币交割、周五台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，与上日大致相同，但在0.58%及0.68%的成交较上日更集中。