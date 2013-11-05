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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 11:19 BJT

台湾债市：RP利率向区间低档进一步靠拢，公司债下调机会较高

路透台北11月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平低位。证券资金调度人士指出，旬初整体市场资金情势宽松，今日公债及公司债RP成交利率皆多在区间低位徘徊。

证券RP交易人士指出， 旬初银行端及投信端资金水位充裕，资金去化压力增高，近期公债及公司债RP利率料将持稳区间低位，交易商不排除持续微幅向下测试，其中公司债RP利率的议价空间较大。

“公司债RP券源较少，有投信提早框周五交割的公司债。”一位证券RP交易人士说。

本周主要的公司债交割因子包括周三远东商银 金融债40亿台币交割、周五台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，与上日大致相同，但在0.58%及0.68%的成交较上日更集中。

今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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